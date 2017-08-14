Telegraph: ОАЭ финансировали работу Тони Блэра на посту спецпосланника

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ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) тайно финансировали работу британского экс-премьера Тони Блэра на посту спецпосланника "квартета" (ЕС, Россия, США, ООН) по ближневосточному урегулированию (2007-2015 гг.). Об этом в воскресенье сообщила газета The Telegraph, в распоряжении которой оказались соответствующие электронные письма.
Согласно данным издания, ОАЭ скрыто финансировали офис Блэра в Лондоне. Кроме того, бывший глава правительства получал за консультационные услуги миллионы фунтов от ближневосточного государства и суверенного фонда Абу-Даби. В качестве консультанта ОАЭ также использовали чиновника высокого ранга в британском МИД, возглавлявшего офис Блэра.
Обнародование подобной информации, по оценке газеты, может вызвать самые серьезные вопросы из-за потенциального конфликта интересов между работой экс-премьера спецпосланником и его частной деятельностью.