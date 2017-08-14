Премьер Латвии ждет от России приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Латвия ждет официального приглашения от России, чтобы направить своих наблюдателей на предстоящие в сентябре белорусско-российские военные учения "Запад-2017". Об этом в понедельник сообщил премьер- министр республики Марис Кучинскис.

"От Белоруссии мы уже получили приглашение, но оно должно быть с двух сторон - и со стороны России тоже", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. "До сентября время еще есть. Со стороны Белоруссии мы получили приглашение только неделю назад, так что время еще есть", - добавил он.

По его словам, предстоящие российско-белорусские маневры находятся в поле зрения Латвии и НАТО. "Нужно понимать, что учения не являются каким-то ненормальным или экстремальным событием. Учения проводятся постоянно как в рамках НАТО, так и в России. Естественно, что они находятся как в нашем поле зрения, так стран-членов НАТО", - подчеркнул Кучинскис.

"Естественно, мы обращаем внимание на то, что происходит во время учений. Но не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции", - подчеркнул латвийский премьер.

Совместные стратегические маневры Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тыс. военных и до 680 единиц боевой техники. Некоторые западные страны выразили обеспокоенность по поводу их проведения.

Воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск, в задачу которых входит тыловое и техническое обеспечение совместных стратегических учений "Запад-2017", начнут прибывать в Белоруссию 15 августа. Об этом сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

"Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учений с 15 августа прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил)", - отметили в оборонном ведомстве.

Там проинформировали, что с 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран. "Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники", - сообщили в минобороны Белоруссии.

К учениям "Запад-2017" планируется привлечь до 12700 военнослужащих. На белорусской территории - около 10200 военнослужащих, в том числе около 7200 - от Вооруженных сил Белоруссии и около 3000 - от Вооруженных сил Российской Федерации. В маневрах будет задействовано до 680 единиц боевой техники. Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября.

Латвия и Литва получили официальное приглашение от Белоруссии наблюдать за ходом этих маневров.