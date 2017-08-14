Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр обороны Южной Кореи считает маловероятным удар КНДР по району Гуама

Международная панорама
14 августа, 12:05 UTC+3 ТАСС

Глава оборонного ведомства Республики Корея высказался за скорейшее развертывание на территории страны дополнительных американских комплексов ПРО THAAD

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. КНДР вряд ли выполнит свои недавние угрозы совершить ракетный пуск в сторону тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные базы. Такое мнение выразил в понедельник министр национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

"Вероятность [удара] очень низкая, хотя Северная Корея технически способна на это", - приводит его слова агентство Yonhap. По его мнению, Пхеньян пойдет на такой шаг только в крайнем случае. Министр также высказался за скорейшее развертывание на территории Южной Кореи дополнительных американских комплексов ПРО THAAD с учетом роста угрозы со стороны КНДР.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле страна дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
4
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
5
Умер народный артист России Виктор Смирнов
6
Малахов не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток
7
МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама