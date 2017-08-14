Министр обороны Южной Кореи считает маловероятным удар КНДР по району Гуама

ТАСС, 14 августа. КНДР вряд ли выполнит свои недавние угрозы совершить ракетный пуск в сторону тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные базы. Такое мнение выразил в понедельник министр национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

"Вероятность [удара] очень низкая, хотя Северная Корея технически способна на это", - приводит его слова агентство Yonhap. По его мнению, Пхеньян пойдет на такой шаг только в крайнем случае. Министр также высказался за скорейшее развертывание на территории Южной Кореи дополнительных американских комплексов ПРО THAAD с учетом роста угрозы со стороны КНДР.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле страна дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.