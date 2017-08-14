Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заверил в намерении развивать сотрудничество с Россией во всех областях.

"Подтверждаем вам наш принципиальный настрой на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества во всех областях с вашей страной", - сказал Хафтар.

"Искренне благодарны за позицию вашей дружественной страны на международных площадках", подчеркнул фельдмаршал. Он также отметил, что рассчитывает обсудить с российским министром развитие событий в Ливии, "которое отличается высокой степенью кризисности". "Хотим обменяться с вами мнениями, поскольку Россия - это страна, с которой нашу страну связывают крепкие исторические отношения, и мы рассчитываем далее развивать партнерство с вами", - подчеркнул командующий ЛНА.

Военачальник подчеркнул, что армия будет продолжать борьбу с террористами, пока не возьмет под контроль всю территорию страны. "Не менее 90% территории страны было освобождено. Рассчитываем и далее продолжать борьбу, до тех пор пока не возьмем под контроль всю территорию Ливии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность", - подчеркнул Хафтар.

"Вы следите за развитием событий и наверняка знаете о тех огромных жертвах, на которые идет ЛНА для того, чтобы уничтожить террористов, - отметил Хафтар. - Ожесточенные бои шли более трех месяцев без остановки, все это в условиях как продолжающегося эмбарго на поставки оружия, так и неограниченной поддержки террористов финансами и оружием".

"Эти бои в конце концов увенчались объявлением об освобождении Бенгази от террористов, взятием Ливийской национальной армией под контроль нефтяных месторождений и нефтяных портов, а также взятием под контроль военных баз в стране", - отметил командующий ЛНА.

Фельдмаршал, который поддерживает Палату представителей (избранный постоянный парламент Ливии, заседающий на востоке в городе Тобрук) ранее уже посещал российскую столицу. Подчиняющиеся ему силы в настоящее время контролируют обширные территории на востоке и юго-востоке. В начале июля ЛНА объявила о полном освобождении от террористов Бенгази - второго по величине ливийского города - и приступила к операции по выдворению боевиков из единственного подконтрольного им в восточном регионе города Дерна.

25 июля в Париже прошли переговоры Хафтара и главы базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Стороны договорились об установлении режима прекращения огня, а также о проведении выборов в Ливии при появлении соответствующей возможности.