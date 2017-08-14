МИД КНР попросил не увязывать торгово-экономические вопросы Китая и США с проблемой КНДР

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Международная общественность не должна увязывать воедино китайско-американские торгово-экономические отношения и урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Выстраивание параллелей между торговлей и экономикой с одной стороны и проблемой денуклеаризации КНДР, как и предположения по поводу якобы оказываемого (на Пекин Вашингтоном ради усиления изоляции Пхеньяна - прим. ТАСС) давления или "обмена козырями" (Китай принуждает КНДР к кооперации с международным сообществом по вопросу ядерного разоружения в обмен на ослабление торговых трений с США - прим. ТАСС) - на фоне таких разговоров я должна подчеркнуть: китайско-американское сотрудничество опирается на принципы взаимного уважения, поэтому проблема Корейского полуострова и торгово-экономические контакты двух стран не находятся в какой-либо взаимозависимости", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, было бы совершенно неправомерно рассматривать отдельно взятую проблему как "инструмент для решения другого вопроса".