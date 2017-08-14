В Афганистане один из командиров "Талибана" убит своей охраной

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ТАСС, 14 августа. Один из командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) убит своими охранниками в афганской провинции Нангархар на востоке страны.
Об этом сообщило в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на местную полицию.
По его информации, командир "Талибана" Фазаль Субхан (известный также как Кака Джи) и четыре человека из его окружения были застрелены охраной. По словам представителя полиции, инцидент произошел в воскресенье.
О причинах случившегося не сообщается.
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях (Логар, Нангархар и Гильменд), а также на севере страны (Кундуз, Джаузджан и Парван). При этом все чаще на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан".