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В Афганистане один из командиров "Талибана" убит своей охраной

Международная панорама
14 августа, 13:53 UTC+3 ТАСС

Вместе с главарем были убиты четыре его сподвижника

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© Sion Touhig/Getty Images

ТАСС, 14 августа. Один из командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) убит своими охранниками в афганской провинции Нангархар на востоке страны.

Об этом сообщило в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на местную полицию.

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По его информации, командир "Талибана" Фазаль Субхан (известный также как Кака Джи) и четыре человека из его окружения были застрелены охраной. По словам представителя полиции, инцидент произошел в воскресенье.

О причинах случившегося не сообщается.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях (Логар, Нангархар и Гильменд), а также на севере страны (Кундуз, Джаузджан и Парван). При этом все чаще на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан".

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