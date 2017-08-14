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Президент Молдавии заверил, что не допустит дестабилизации на границе с Приднестровьем

Международная панорама
14 августа, 14:14 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, августа. /ТАСС

Додон подчеркнул, что не позволит втянуть Молдавию в региональный конфликт

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КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Поддержка США молдавской армии не угрожает нейтралитету республики и не повлечет дестабилизацию на границе с непризнанным Приднестровьем. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в понедельник после посещения военного полигона Бульбоака, чья модернизация на средства США вызвала обеспокоенность общественности.

По его мнению, шум связан с информационной кампанией, которая, по словам президента, направлена против него.

"Там обновляются казармы, я не заметил никаких рисков дестабилизации... Кишинев не намерен и не может нападать на Тирасполь. Президент, как главнокомандующий, это заблокирует", - сказал Додон, отметив, что в ближайшие дни собирается посетить с инспекцией и другие военные объекты страны.

Он заверил, что нейтральная по конституции республика не намерена вступать в военные блоки. "Молдавия не должна состоять в военных блоках, будь то НАТО или другие... Если проевропейское большинство [в парламенте] попытается втянуть страну в региональный конфликт, то мы сместим эту власть любыми возможными способами. Они еще не видели акций протеста, которые возглавляет президент", - сказал Додон, который был избран на всенародных выборах 2016 года.

Ранее Министерство обороны Молдавии сообщило, что США модернизируют учебный полигон Бульбоака для подготовки миротворцев. Там проинформировали, что грант был предоставлен в рамках "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI), членом которой Молдавия стала в 2012 году.

Однако обеспокоенность СМИ вызвал тот факт, что данный полигон находится в 20-30 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские, молдавские и приднестровские миротворцы.

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