Эксперты утверждают, что двигатели для ракет КНДР могли быть произведены на Украине

ТАСС, 14 августа. Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб.

КНДР 4 и 28 июля осуществила два пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые, по ее утверждению, могут поражать цели на континентальной части США.

Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод "Южмаш" в Днепре (бывш. Днепропетровск - прим. ТАСС).

"Вероятно, эти двигатели были привезены с Украины, возможно, незаконно. Вопрос заключается в том, сколько их у них [у КНДР], и помогают ли им украинцы", - приводит газета слова Эллемана.

Эллеман также напомнил, что, по данным ООН, шесть лет назад два гражданина КНДР были пойманы при попытке украсть у "Южмаша" ракетные технологии. По мнению следователей, Пхеньян мог воспользоваться сложившейся на Украине ситуацией и предпринять еще одну подобную попытку.

The New York Times сообщает, что "Южмаш" в прошлом месяце опровергал сообщения о продаже своей продукции за границу, в том числе в Китай. Издание отмечает, что также нет свидетельств того, что правительство президента Петра Порошенко осведомлено о происходящем на заводе.

Деятельность "Южмаш"

Как сообщили ТАСС на предприятии, в этом году портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает (в пересчете) $350 млн. Основными заказчиками, как уточнили на предприятии, числятся "компании из США, Италии, Индии, Кореи".

На предприятии подчеркнули, что благодаря подписанию контракта в апреле 2017 года с принадлежащей S7 Group компанией S7 Sea Launch Limited на производство 12 ракет-носителей для международного проекта "Морской старт" "сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш", начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

Кроме того, на заводе сообщили о "предоставленной беспрецедентной нормативной и финансовой поддержке" со стороны украинской власти.

"Южмаш" - крупное предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции, основано в 1944 году.