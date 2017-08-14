Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата "6+1"

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что целью давления на КНДР должно стать возобновление переговоров по ее ядерной программе. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу Phoenix.
"Для меня очевидно, что проблема должна быть решена мирно. Целью должен быть поиск переговорного формата, как это было с форматом "6+1", - сказала она.
Меркель также поддержала ужесточение санкционного давления на Пхеньян со стороны СБ ООН и выразила надежду, что постоянные члены Совбеза и в будущем будут занимать единую позицию по вопросу Северной Кореи.