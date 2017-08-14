СМИ: Южная Корея закупит у ФРГ 90 крылатых ракет Taurus

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СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приобретет у ФРГ 90 высокоточных крылатых ракет Taurus класса "воздух - поверхность" в рамках офсетной сделки. Об этом сообщает в понедельник газета The Korea Herald.
"Правительство намерено заключить с производителем ракет офсетную сделку, которая предполагает закупку у производителя 90 ракет при условии приобретения им электронных товаров южнокорейского производства", - цитирует газета источник в оборонной промышленности.
Taurus могут быть использованы для уничтожения ядерных объектов КНДР. Принципиальное решение о приобретении 90 таких ракет было принято еще в прошлом году, однако лишь сейчас контракт приобрел конкретные черты.
По данным газеты, это первый раз, когда корейское правительство приобретает за рубежом вооружения в рамках офсетной сделки. Такая сделка при закупке импортной продукции предполагает встречные требования по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортера.
По данным издания, в настоящее время на вооружении южнокорейских вооруженных сил стоят 170 крылатых ракет, произведенных немецко-шведской компанией Taurus Systems. Они предназначены для оснащения истребителей F-15K ВВС Республики Корея и имеют дальность полета до 500 км. Данная ракета может пробить бетонную стену толщиной 6 м.
Кроме того, минобороны Республики Корея также рассматривает возможность принятия на вооружение управляемой бомбы малого диаметра, способной уничтожать двигающиеся цели на расстоянии до 60 км. В частности, она может применяться против северокорейских мобильных ракетных установок.