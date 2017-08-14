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СМИ: Меркель не готова вступать в коалицию с "левыми" и "АдГ" после выборов

Международная панорама
14 августа, 16:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, августа. /ТАСС

Канцлер отметила, что ее партия не ведет борьбу в рамках коалиций, а борется за то, чтобы быть самой сильной

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Консервативный блок под руководством канцлера Ангелы Меркель после выборов в Бундестаг готов рассматривать все партии в качестве партнеров по коалиции кроме "Левой партии" и правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Об этом сама глава кабмина заявила в понедельник в интервью телеканалу Phoenix.

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Она добавила, что лишь после назначенных на 24 сентября выборов ее партия будет искать союзников. "Мы не ведем предвыборную борьбу в рамках коалиций, мы боремся за то, чтобы быть самим сильными", - сказала Меркель. "Мы не пойдем на союз с "левыми" и "АдГ". Все остальное - открыто", - подчеркнула она.

Выборы в парламент ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября. По итогам голосования будет сформировано правительство и определен канцлер. Действующий кабмин сформирован консерваторами и Социально-демократической партией (СДПГ), которая является младшим партнером в коалиции.

Согласно последним опросам общественного мнения, блок Меркель в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов опережает СДПГ с лидером Мартином Шульцем на 14 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 38% избирателей, за "красных" - 24%.

Ситуация с беженцами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться справедливого распределения прибывших в Европу беженцев между странами ЕС. При этом, по ее словам, финансовое давление на страны, которые отказываются принимать мигрантов, не может быть решением проблемы. 

"У нас до сих пор нет единства по вопросу распределения беженцев, это вызывает сожаление, - сказала глава кабмина Германии. - Поэтому я будут и дальше бороться за то, что мы здесь добились более справедливого распределения нагрузки".

Она раскритиковала страны, которые отказываются принимать участие в работе этого механизма. "Нельзя говорить, что мы солидарным по 90% вопросов, а по одному - нет", - сказала Меркель.

Применение штрафных мер по отношению к таким государствам канцлер также отвергла. "Можно, конечно, разные финансовые вопросы включать в рассмотрение, но это не отвечает моим представлениям о европейской солидарности", - заключила она.

Ранее в понедельник глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что Евросоюз не помогает Италии решать проблему с беженцами из Африки. По его прогнозам, в страну в этом году могут прибыть до 200 тыс. мигрантов. Он также указал на то, что программа распределения мигрантов между странами Евросоюза "вообще не работает".

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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