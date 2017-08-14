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Генпрокуратура Украины пришла с обысками в "Укргаздобычу"

Международная панорама
14 августа, 16:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, августа. /ТАСС

В компании уже заявили, что обыски и массовые вызовы руководителей на допросы могут дестабилизировать работу крупнейшего газодобывающего предприятия Украины

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КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в компании "Укргаздобыча". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Представители Генеральной прокуратуры в сопровождении представителей СБУ вновь проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 годах работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин, которые помогли ПАО "Укргаздобыча" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа", - говорится в сообщении.

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Компания отмечает, что обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа. В соответствии с постановлением суда правоохранители имеют право изъять первичные финансово-хозяйственные документы, связанные с отношениями "Укргаздобычи" с румынской компанией Tacrom Services S.R.L и белорусской "Белоруснефтью".

В сообщении подеркивается, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей аппарата и филиалов компании могут дестабилизировать работу "Укргаздобычи", негативно повлиять на выполнение крупнейшим газодобывающим предприятием Украины правительственной программы по увеличению добычи природного газа. "Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа "Укргаздобычи" и Украины в международной бизнес среде", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ и ГПУ проводили обыски в ПАО "Укргаздобыча" 7 июля, до этого в мае и феврале. По данным украинских СМИ, ГПУ расследует растрату средств должностными лицами "Укргаздобычи" при покупке в течение 2014-2015 годов 1,81 тысячи тонн химической продукции у "Первомайской химической компании" для производственно-технического обеспечения бурового филиала "Укрбургаз". Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник ранее сообщал, что детективами бюро установлены факты, когда "отдельные лица, в том числе и народные депутаты Украины, используя схему совместной деятельности частных предприятий из "Укргаздобычи", в течение 2014 года реализовывали природный газ через фирмы-прокладки по заниженным ценам". "В результате государство недополучило прибыль в размере 1 млрд гривен ($38,5 млн)", - заявил директор НАБУ.

"Укргаздобыча" - вертикально-интегрированная компания, обеспечивающая около 75% общей добычи газа в стране, является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий страны. 100% акций ПАО "Укргаздобыча" принадлежат НАК "Нафтогаз-Украина".

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