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NBC: Трамп посетит Нью-Йорк впервые с момента избрания президентом

Международная панорама
14 августа, 17:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, августа. /ТАСС

По информации телеканала, обеспечение охраны президента обойдется в $308 тыс. в сутки

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НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп впервые со времени вступления на пост президента посетит свою нью-йоркскую резиденцию Trump Tower на Манхэттене. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC, Трамп, как ожидается, прибудет в город в понедельник вечером и пробудет здесь до среды.

Меры безопасности вокруг Trump Tower резко усилены, отметила телекомпания. По оценкам представителя нью-йоркской полиции, обеспечение охраны президента обойдется в $308 тыс. в сутки.

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Как сообщила телекомпания ABC, в связи с визитом Трампа в Нью-Йорк ожидаются акции протеста, связанные, в частности, с невнятной реакцией Белого дома на инцидент в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в субботу произошли ожесточенные столкновения ультраправых радикалов и их противников. Поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами.

В разгар беспорядков в толпу активистов на большой скорости въехал автомобиль, в результате один человек погиб, около двух десятков получили травмы.

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