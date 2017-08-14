NBC: Трамп посетит Нью-Йорк впервые с момента избрания президентом

Судья: жаркая погода стала причиной дисквалификаций гребцов на СпартакиадеСпорт 14 августа, 17:49
Около 100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче ЛЧ со швейцарским "Янг Бойз"Спорт 14 августа, 17:39
Главы правительств ЕврАзЭС обсудили насущные вопросы и посетили ЭКСПО-2017Экономика и бизнес 14 августа, 17:23
Футболист "Зенита" Гарсия перешел в испанский "Бетис"Спорт 14 августа, 17:18
Трамп прервал отпуск и возвращается в ВашингтонМеждународная панорама 14 августа, 17:13
Малкин считает, что в НХЛ после сезона-2019/20 возможен локаутСпорт 14 августа, 17:10
Минздрав: россияне стали реже оформлять больничныеОбщество 14 августа, 17:08
Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных делПроисшествия 14 августа, 17:02
Малкин: Зарипов в ближайшее время ждет решения НХЛ насчет возможности выступления в лигеСпорт 14 августа, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп впервые со времени вступления на пост президента посетит свою нью-йоркскую резиденцию Trump Tower на Манхэттене. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC, Трамп, как ожидается, прибудет в город в понедельник вечером и пробудет здесь до среды.
Меры безопасности вокруг Trump Tower резко усилены, отметила телекомпания. По оценкам представителя нью-йоркской полиции, обеспечение охраны президента обойдется в $308 тыс. в сутки.
Как сообщила телекомпания ABC, в связи с визитом Трампа в Нью-Йорк ожидаются акции протеста, связанные, в частности, с невнятной реакцией Белого дома на инцидент в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в субботу произошли ожесточенные столкновения ультраправых радикалов и их противников. Поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами.
В разгар беспорядков в толпу активистов на большой скорости въехал автомобиль, в результате один человек погиб, около двух десятков получили травмы.