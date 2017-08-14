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Адвокаты матери убитого журналиста Олеся Бузины направили жалобу в ООН против Украины

Международная панорама
14 августа, 18:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, августа. /ТАСС

По словам адвоката Рената Кузьмина, документ был направлен "в Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания"

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КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Адвокаты Валентины Бузины - матери убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины - направили жалобу в ООН в связи с жестоким обращением к ней властей Украины. Об этом сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.

"Отвратительное отношение украинской власти к Валентине Павловне Бузине, потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее сына, должно быть рассмотрено в ООН, - написал он в Facebook. - Адвокаты потерпевшей стороны направили соответствующее заявление в Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Мать Бузины 7 августа подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По данным адвоката, "генпрокурор, глава СБУ и президент, предварительно сговорившись, отказали потерпевшей даже в личном приеме, не говоря уже о чем-то большем", а так как они являются представителями действующей власти, то "государство должно ответить теперь за их действия перед Европейским судом.

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Кузьмин ранее отмечал, что основаниями для подачи иска является невыполнение государством Украина своих функций по обеспечению быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины, а также систематическое пренебрежение правами потерпевшей и масса других нарушений закона в ходе следствия.

Олесь Бузина - журналист, писатель, телеведущий известный своими оппозиционными высказываниями, был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года возле своего дома. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку жителей Донбасса. Был шеф-редактором газеты "Сегодня", в марте 2015 года ушел из издания из-за цензуры.

Спустя два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. На данный момент они находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. Только в конце июня этого года прокуратура Киева, как сообщил адвокат подозреваемых Сергей Войтенко, информировала о завершении досудебного расследования и передаче дела об убийстве Олеся Бузины в суд.

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