Адвокаты матери убитого журналиста Олеся Бузины направили жалобу в ООН против Украины

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Адвокаты Валентины Бузины - матери убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины - направили жалобу в ООН в связи с жестоким обращением к ней властей Украины. Об этом сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.

"Отвратительное отношение украинской власти к Валентине Павловне Бузине, потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее сына, должно быть рассмотрено в ООН, - написал он в Facebook. - Адвокаты потерпевшей стороны направили соответствующее заявление в Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Мать Бузины 7 августа подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По данным адвоката, "генпрокурор, глава СБУ и президент, предварительно сговорившись, отказали потерпевшей даже в личном приеме, не говоря уже о чем-то большем", а так как они являются представителями действующей власти, то "государство должно ответить теперь за их действия перед Европейским судом.

Кузьмин ранее отмечал, что основаниями для подачи иска является невыполнение государством Украина своих функций по обеспечению быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины, а также систематическое пренебрежение правами потерпевшей и масса других нарушений закона в ходе следствия.

Олесь Бузина - журналист, писатель, телеведущий известный своими оппозиционными высказываниями, был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года возле своего дома. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку жителей Донбасса. Был шеф-редактором газеты "Сегодня", в марте 2015 года ушел из издания из-за цензуры.

Спустя два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. На данный момент они находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. Только в конце июня этого года прокуратура Киева, как сообщил адвокат подозреваемых Сергей Войтенко, информировала о завершении досудебного расследования и передаче дела об убийстве Олеся Бузины в суд.