Суд отказался выпустить под залог совершившего наезд на активистов в Шарлотсвилле

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Судья Роберт Доунер в понедельник отказался отпускать под залог Алекса Филдса - младшего, который в субботу совершил на машине наезд на толпу людей, выступавших против ультраправых активистов, в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Во время прошедших слушаний Доунер также объявил, что для подозреваемого будет назначен адвокат. Филдсу предъявлены обвинения по нескольким пунктам, основным из которых является убийство второй степени, то есть, совершенное в результате опасного для окружающих поведения.

В минувшую субботу 20-летний Филдс-младший, как свидетельствуют видео с места происшествия, на большой скорости пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. После того, как он врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали стражи порядка, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве второй степени. В результате действий молодого человека погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.