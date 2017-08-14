Институт нацпамятни Польши предлагает переименовать 943 улицы в рамках декоммунизации

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ВАРШАВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) насчитал в республике 943 улицы, которые должны получить новые названия в соответствии с новым законом о декоммунизации, так как они, по мнению экспертов, пропагандируют тоталитарный строй, в том числе коммунизм.
"До настоящего времени, ИНП выдал 336 решений, указав 943 улицы, которые подпадают под действие закона", - информировал институт в понедельник Польское агентство печати. Среди названий, которые должны исчезнуть, оказались улицы Красной армии, Первой армии Войска Польского, Народного Войска Польского, 10-летия и 40-летия Польской Народной Республики, а также улицы, носящие имена известных польских деятелей коммунистического периода.
В соответствии с принятым в Польше 1 апреля 2016 года законом о декоммунизации, названия дорог, улиц, мостов, площадей не могут отдавать дань памяти лицам или организациям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. В законе уточняется, что "к пропагандирующим коммунизм относятся названия, связанные с лицами, организациями, событиями или датами, символизирующими репрессивную, авторитарную и не суверенную систему власти в Польше в 1944 - 1989 гг.".
В июле польские власти приняли поправки к этому закону, включив в него также и памятники. ИНП считает, что под действие закона подпадают около 230 мемориалов, установленных в республике в честь Красной армии. Как сообщили представители института, некоторые из них могут быть отправлены в Музей холодной войны "Подборско 3001", который был создан в прошлом году на территории военного объекта - бывшего советского склада атомного оружия.