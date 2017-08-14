Заблокировавший вирус WannaCry программист не признал вину в создании вредоносного ПО

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НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вируса WannaCry, заявил в федеральном суде Милуоки (штат Висконсин) о своей невиновности в компьютерном мошенничестве, совершенном в 2014-2015 годах. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.
23-летний Хатчинс был арестован 2 августа в Лас-Вегасе, где он участвовал в конференции по компьютерной безопасности Def Con. В отношении британского программиста, создавшего и распространявшего в 2014 году программу Kronos для перехвата информации о банковских операциях, в федеральном суде выдвинуты обвинения по шести пунктам, в частности в сговоре с целью совершить компьютерное мошенничество, в перехвате электронных сообщений и в несанкционированном доступе к компьютерам. В случае признания виновным ему может грозить длительное тюремное заключение.
Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа.