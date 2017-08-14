Генерал ВС США Джозеф Данфорд впервые прибыл с визитом в Китай

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в понедельник впервые прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщили представители его аппарата.

"Это первый визит генерала Данфорда в Китай в качестве председателя КНШ. Его будет принимать начальник Объединенного штаба [Центрального военного совета] генерал Фан Фэнхуэй. Этот визит подчеркивает заинтересованность США в дальнейшем развитии отношений между военными Соединенных Штатов и Китая", - говорится в сообщении.