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Генерал ВС США Джозеф Данфорд впервые прибыл с визитом в Китай

Международная панорама
14 августа, 19:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

Визит председателя Комитета начальников штабов, как отмечается, подчеркивает заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между военными США и КНР

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в понедельник впервые прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщили представители его аппарата.

"Это первый визит генерала Данфорда в Китай в качестве председателя КНШ. Его будет принимать начальник Объединенного штаба [Центрального военного совета] генерал Фан Фэнхуэй. Этот визит подчеркивает заинтересованность США в дальнейшем развитии отношений между военными Соединенных Штатов и Китая", - говорится в сообщении.

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