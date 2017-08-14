Меркель осудила проявления правоэкстремисткого насилия в Шарлотсвилле

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает события в американском городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) проявлением "расистского, правоэкстремистского насилия". Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Это ужасно. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшей женщины", - привел он слова Меркель. "Это проявление расистского, правоэкстремистского насилия, против которого нужно всеми силами бороться, независимо от того, где бы в мире подобное ни происходило", - подчеркнула канцлер.
Kanzlerin #Merkel zum Attentat auf Demonstranten in #Charlottesville: pic.twitter.com/ctu1zVhkhp— Steffen Seibert (@RegSprecher) 14 August 2017
В минувшую субботу 20-летний Джеймс Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видео с места происшествия, на большой скорости пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. После того, как он врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Вскоре молодого человека задержали, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.
В Шарлотсвилле 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.