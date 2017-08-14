Пенс заявил, что США не позволят установить диктатуру в Венесуэле

ТАСС, 14 августа. США применят все свое экономическое и дипломатическое влияние для восстановления демократии в Венесуэле. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в ходе визита в Колумбию вице-президент США Майк Пенс.

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы не будем спокойно наблюдать как Венесуэла скатывается в диктатуру. Недееспособное государство в Венесуэле угрожает безопасности и процветанию всего нашего полушария и народу США", - сказал Пенс.

Ранее Трамп сообщил, что не исключает вероятности военного решения венесуэльской проблемы. По его словам, у США есть много вариантов для Венесуэлы, включая военный в случае необходимости.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.