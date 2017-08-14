Лагерь миротворцев ООН в Мали подвергся вооруженному нападению

ООН, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные люди совершили в понедельник нападение на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, ситуация развивается и полной информации о нападении пока нет. "Мы продолжаем получать подробности происходящего. По первоначальным сообщениям, вооруженные люди совершили нападение на штаб-квартиру МИНУСМА в Тимбукту", - сказал он. Фархан Хак сообщил, что МИНУСМА направила в Тимбукту отряд быстрого реагирования и ударные вертолеты, чтобы отразить нападение.

Ранее в понедельник вооруженному нападению подверглись лагеря МИНУСМА в районе города Мопти в центральной части Мали. "Один малийский солдат и один миротворец ООН были убиты в результате атаки, еще один миротворец получил легкие ранения", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН. По его словам, двое нападавших были ликвидированы, их личности пока не установлены.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.