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Пенс: США используют "все ресурсы", чтобы найти мирное разрешение конфликта вокруг КНДР

Международная панорама
14 августа, 20:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

Вице-президент отметил, что президент США Дональд Трамп "вкладывает всю энергию" в попытки мирно разрешить конфронтацию с Пхеньяном

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. США изо всех сил стараются разрешить сложившуюся вокруг КНДР ситуацию мирным путем. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс, общаясь с журналистами по завершении своего визита в Колумбию.

"Мы используем все ресурсы Соединенных Штатов, и президент вкладывает всю энергию в попытки разрешить эту нынешнюю конфронтацию с Северной Кореей мирно", - сказал он.

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Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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