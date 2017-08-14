ABC: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США в Персидском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) приблизился на расстояние 91,4 м к авианосцу ВМС США Nimitz в Персидском заливе. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания ABC.

Она ссылается на информацию ВМС США, командование которых назвало маневры беспилотника Ирана "небезопасными и непрофессиональными". Инцидент произошел 13 августа. БПЛА совершил несколько маневров вблизи американского авианосца и кораблей поддержки, причем во время взлетов и приземления истребителей на Nimitz. Оператор БПЛА не отреагировал на неоднократные попытки установить радиосвязь, отмечают источники телекомпании.

Последний схожий случай произошел 8 августа. Иранский БПЛА QOM-1 помешал истребителю-бомбардировщику F/A-18E Super Hornet ВМС США совершить посадку на авианосец Nimitz в Персидском заливе, пилот был вынужден уклониться, чтобы избежать столкновения, говорилось в предоставленном ТАСС заявлении Центрального командования американских Вооруженных сил (СЕНТКОМ).

В СЕНТКОМ подчеркнули, что действия оператора беспилотника были чреваты столкновением и не соответствовали международным нормам координации действий на море и в воздушном пространстве.