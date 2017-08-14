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На Украине расследуют более 100 дел о коррупции на госпредприятиях

Международная панорама
14 августа, 22:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, августа. /ТАСС

По данным НАБУ, большинство коррупционных схем связано с хищением имущества и средств, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам и поставкой продукции через посредников по ценам ниже рыночных

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© EPA/BRITTA PEDERSEN

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследует свыше 100 уголовных дел, связанных с коррупцией на государственных и коммунальных предприятиях на сумму более чем $780 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе бюро.

"В поле зрения НАБУ - около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии министерства экономического развития и торговли Украины. По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд гривен ($780,42 млн)", - сказано в сообщении.

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По данным НАБУ, большинство коррупционных схем связано с хищением имущества и средств, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам и поставкой продукции через посредников по ценам значительно ниже рыночных. Чаще всего такие случаи встречаются на предприятиях топливно-энергетического, военно- и аграрно-промышленного комплексов, а также транспортной отрасли. Кроме того, частыми являются преступления, связанные с участием руководящего состава.

Как указали в бюро, сейчас на Украине руководители госпредприятий должны назначаться по результатам открытых конкурсов, во время которых они должны доказать свою способность честно управлять компанией. "Однако на практике случается так, что конкурс по каким-то причинам не объявляют, на неопределенное время руководителем назначается так называемый исполняющий обязанности, который не мешает существованию коррупционных схем", - пояснили в НАБУ. Среди более чем 200 человек, подозреваемых следователями в коррупции, каждый шестой занимает должность руководителя предприятия.

По состоянию на 30 июня 2017 года, детективами НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры направлено в суд 32 дела с суммарным ущербом в 2,4 млрд гривен ($93,6 млн).

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