Sky: Италия возвращает своего посла в Каир после более года отсутствия

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Рим объявил о возвращении своего посла в Каир после более года отсутствия главы итальянской дипломатической миссии в Египте. Об этом передает в понедельник телеканал Sky News Arabia.

Как отмечает телестанция, такое решение было принято МИД Италии "в свете положительных сдвигов в расследовании следственными органами двух стран гибели в Каире итальянского гражданина Джулио Реджени". Новым послом назначен Джампаоло Кантини. Он сменит Маурицио Массари, который был отозван в апреле прошлого года и впоследствии направлен представителем при ЕС в Брюссель.

Отношения двух стран значительно осложнились после смерти в Каире в январе прошлого года итальянского аспиранта Джулио Реджени. Его тело со следами пыток было обнаружено спустя несколько дней после исчезновения. Итальянские и египетские следователи не могли найти общий язык в проведении расследования, поскольку близкие молодого человека были уверены, что к его смерти причастны египетские спецслужбы, тогда как Египет настаивал на криминальной версии ограбления и последующего убийства.

Рим пригрозил Каиру некими "санкциями" в случае, если египетская сторона будет продолжать чинить препятствия для прозрачного расследования, а итальянский парламент летом того же года проголосовал за приостановление на неопределенный период выполнения соглашения о поставках комплектующих к самолетам F-16. В свою очередь Каир пригрозил Риму осложнениями во взаимодействии по миграционной проблеме и пересмотром экономических отношений.

Возвращение посла в Каир рассматривают здесь как важный сдвиг в развитии двустороннего сотрудничества, которое включает множество аспектов - от торговых отношений (двусторонний товарообмен достигает $5 млрд) до сотрудничества в урегулировании в Ливии и борьбе с незаконной миграцией.