CNN: неонацисты и националисты планируют демонстрацию в Техасе 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Неонацисты, националисты и представители других экстремистских движений намерены провести демонстрацию на территории Университета A&M в городе Колледж-Стейшн (штат Техас) 11 сентября. Студенты этого научно-исследовательского вуза намерены устроить ответную акцию в этот же день, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Согласно ее данным, организатором первой демонстрации выступает некто Престон Уигингтон. Он собирается повторить выступления ультраправых в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния), которые в минувшие выходные вылились в массовые столкновения.

"Студенты планируют со своей стороны провести ряд ответных акций. Наиболее популярная форма выступлений - формирование живой цепи", - заявил CNN редактор студенческой газеты Battalion в Университете A&M Джош Маккормак. Он и его сторонники собирают всех желающих противостоять правым посредством социальной сети Facebook, на призыв откликнулись более одной тысячи пользователей.

В субботу придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. После того как автомобиль Филдса врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали стражи порядка, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве. В результате действий Филдса погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.

До этого в субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.

Президент США Дональд Трамп решительно осудил ЧП в Шарлотсвилле, охарактеризовав произошедшее как "насилие на почве расизма".