МИД Мексики: международное сообщество с тревогой следит за ситуацией в Венесуэле

Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компанийЭкономика и бизнес 14 августа, 22:56
ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени ПучковаСпорт 14 августа, 22:44
Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
На Украине расследуют более 100 дел о коррупции на госпредприятияхМеждународная панорама 14 августа, 22:01
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в понедельник и вторникОбщество 14 августа, 21:55
Минтруд выступил против подарков для госслужащих в виде изделий народного промыслаОбщество 14 августа, 21:51
На съемках продолжения фильма Deadpool погибла женщина-каскадерПроисшествия 14 августа, 21:44
СМИ: США ограничили выдачу виз венесуэльцам после созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 14 августа, 21:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле, переживающей острый кризис, вызывает боль и сожаление. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, выступая на международном форуме в Мехико. По его мнению, ни одна страна региона "не должна молчать", наблюдая за ситуацией в Боливарианской Республике.
"Международное сообщество с огромной тревогой следит за тем, что происходит в такой братской стране как Венесуэла", - цитирует Видегарая агентство EFE. Министр вновь подчеркнул, что многие страны региона не признают Конституционную ассамблею (КА) Боливарианской Республики. По его мнению, создание этого органа по решению президента Николаса Мадуро и наделение его очень широкими полномочиями стало "тяжелейшим отступлением в процессе демократизации региона".
На минувшей неделе в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают выбранную 30 июля КА и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.