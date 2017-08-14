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МИД Мексики: международное сообщество с тревогой следит за ситуацией в Венесуэле

Международная панорама
14 августа, 23:45 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 14, августа. /ТАСС

Министр иностранных дел Луис Видегарай считает, что создание Конституционной ассамблеи стало "тяжелейшим отступлением в процессе демократизации региона"

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МЕХИКО, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле, переживающей острый кризис, вызывает боль и сожаление. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, выступая на международном форуме в Мехико. По его мнению, ни одна страна региона "не должна молчать", наблюдая за ситуацией в Боливарианской Республике.

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"Международное сообщество с огромной тревогой следит за тем, что происходит в такой братской стране как Венесуэла", - цитирует Видегарая агентство EFE. Министр вновь подчеркнул, что многие страны региона не признают Конституционную ассамблею (КА) Боливарианской Республики. По его мнению, создание этого органа по решению президента Николаса Мадуро и наделение его очень широкими полномочиями стало "тяжелейшим отступлением в процессе демократизации региона".

На минувшей неделе в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают выбранную 30 июля КА и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.

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Персоны
Мадуро, Николас Видегарай Касо, Луис
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