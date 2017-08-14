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Мадуро приказал провести крупные военные учения в Венесуэле в конце августа

Международная панорама
14 августа, 23:49 UTC+3 ТАСС

По словам президента Венесуэлы, маневры с участием гражданских лиц будут организованы на всей территории страны

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ТАСС, 14 августа. Комплексные военные учения по защите страны пройдут в Венесуэле 26 и 27 августа. Об этом, как сообщило Венесуэльское агентство новостей (AVN), заявил в понедельник глава государства Николас Мадуро.

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По его словам, маневры с участием гражданских лиц будут организованы на всей территории страны.

В январе текущего года в Венесуэле состоялись военные учения под названием Zamora 200. В маневрах были задействованы около 580 тыс. человек, подразделения национального ополчения, пожарные, спасатели, а также сотни единиц техники.

Заявленной целью "антиимпериалистических учений" тогда стала отработка "комплексных действий населения для защиты страны", а также "укрепление и совершенствование" военной доктрины Боливарианской Республики.

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