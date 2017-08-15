СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по Гуаму

ТАСС, 15 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил во вторник с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное телевидение КНДР.

По его данным, глава государства посетил с инспекцией штаб армии КНДР и ознакомился с планом ракетной атаки по Гуаму. "Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение", - процитировало Ким Чен Ына агентство Yonhap.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.