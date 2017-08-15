СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по Гуаму

Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса СанчесаСпорт 15 августа, 1:15
Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 летМеждународная панорама 15 августа, 0:55
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисункиНаука 15 августа, 0:18
ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионовСпорт 15 августа, 0:10
Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компанийЭкономика и бизнес 14 августа, 22:56
ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени ПучковаСпорт 14 августа, 22:44
Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил во вторник с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное телевидение КНДР.
По его данным, глава государства посетил с инспекцией штаб армии КНДР и ознакомился с планом ракетной атаки по Гуаму. "Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение", - процитировало Ким Чен Ына агентство Yonhap.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.