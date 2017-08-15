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Генсек ООН осудил теракт в Буркина-Фасо

Международная панорама
15 августа, 2:11 UTC+3 ООН ООН 15, августа. /ТАСС

Антониу Гутерриш также выразил поддержку Сьерра-Леоне, где в результате наводнения погибли более 300 человек

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ООН, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник осудил теракт в Буркина-Фасо, приведший к гибели 18 человек, и выразил соболезнования народу и правительству Сьерра-Леоне, где разрушительное наводнение и мощный оползень лишили жизней сотни людей.

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В письменном заявлении административный глава организации поддержал спасательные работы, проводимые властями африканской страны в пострадавших от стихии районах. По последним данным, 14 августа в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения, а также мощного оползня в одном из пригородов Фритауна, погибли более 300 человек, около 2 тыс. лишились крова.

В другом коммюнике, посвященном теракту в Буркина-Фасо, генсек ООН подчеркнул, что "не может быть никакого оправдания подобному неизбирательному насилию". Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью людей и заявил, что ООН поддерживает усилия властей страны "по борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом".

Группа вооруженных боевиков напала в ночь на понедельник на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Буркина-Фасо Сьерра-Леоне
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