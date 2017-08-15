В Нью-Йорке активисты проводят возле Trump Tower акцию против президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Акция протеста проходит в Нью-Йорке рядом с небоскребом Trump Tower, куда в понедельник вечером впервые с момента своего вступления в должность президента США должен прибыть Дональд Трамп. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, рядом с высоткой в центре Манхэттена собрались более 1 тыс. человек.
Некоторые активисты держат в руках плакаты с надписями "Объявите Трампу импичмент", "Трамп - не мой президент", "Нет ненависти и расизму". Многие скандируют лозунги против главы Белого дома.
Демонстрация проходит при повышенных мерах безопасности. За участниками акции наблюдают десятки представителей правоохранительных органов, включая сотрудников особого контртеррористического отдела полиции. Тротуар у небоскреба огорожен металлическими барьерами, в некоторых местах вокруг него также стоят грузовики с песком. Демонстрация носит мирный характер, беспорядков и случаев сотрудниками правоохранительных органов не зафиксировано.
Акция проходит через два дня после того, как в субботу в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения между ультраправыми националистами и их противниками. Тогда в разгар беспорядков в толпу активистов на большой скорости въехал автомобиль. В результате погибла 32-летняя женщина, около двух десятков человек получили травмы.