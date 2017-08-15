Fox: в Северной Каролине участники протестов опрокинули памятник солдатам Конфедерации

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Участники акции протеста, прошедшей в понедельник в городе Дарем (штат Северная Каролина), опрокинули памятник солдатам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, участники демонстрации выступали против расовой нетерпимости. Как видно на кадрах, распространенных телеканалом, протестующие, скандируя лозунги против фашизма и расизма, повалили статую на землю с помощью канатов.
Памятник в честь солдат армии южан был воздвигнут перед зданием муниципалитета в Дареме в 1924 году. "Такие памятники, прославляющие Конфедерацию, нужно убрать по всей стране", - заявил организатор акции, собравшей более сотни человек, Лоэн Трен.
В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.