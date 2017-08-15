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Эмиссар ООН по Кипру официально подал в отставку

Международная панорама
15 августа, 4:39 UTC+3 ООН ООН 15, августа. /ТАСС

По итогам встречи с членами Совбеза ООН Эспен Барт Эйде заявил, что безрезультатное завершение конференции в Кран-Монтане по объединению Кипра - это "коллективный провал" участников переговоров

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ООН, 15 августа. /ТАСС/. Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде официально подал в отставку спустя месяц после провала переговоров по объединению острова. Об этом объявил в понедельник заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

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"Специальный советник генерального секретаря по Кипру Эспен Барт Эйде официально попросил освободить его от занимаемой должности, чтобы принять участие в предстоящих выборах в законодательные органы власти его страны, Норвегии", - говорится в письменном заявлении Хака. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш благодарен Эйде за работу в роли посредника в переговорах между президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турецкой общины острова Мустафой Акынджи.

"За последние 27 месяцев, проявив непоколебимую решительность, упорство и изобретательность, Эйде помог двум лидерам добиться беспрецедентного прогресса в достижении жизнеспособного и окончательного решения спора, который длится десятилетия, как никогда приблизив их к общему видению единого Кипра", - отметил Хак.

Эйде проработал эмиссаром по Кипру около трех лет. Будет ли ему найдена замена, в секретариате ООН не уточняют. В начале августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация готова продолжать выступать в роли посредника в кипрском урегулировании, если греческая и турецкая общины острова захотят возобновить диалог.

С 28 июня по 7 июля в швейцарском городе Кран-Монтана под эгидой ООН проходила конференция по Кипру, в которой приняли участие глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя. Объявляя о закрытии конференции, Гутерриш проинформировал, что она "окончилась без достижения соглашения". Он сообщил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение сделки невозможным.

По итогам последней встречи с членами Совета Безопасности ООН 18 июля Эйде заявил, что безрезультатное завершение конференции в Кран-Монтане - это "коллективный провал" участников переговоров.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Анастасиадис, Никос
Страны
Кипр Турция Греция Норвегия Великобритания
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