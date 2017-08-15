СМИ: премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого, вероятно, обсуждалось обострение ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Подробностей переговоров не приводится. В последний раз Абэ и Трамп общались по телефону 31 июля вскоре после очередного ракетного пуска КНДР.

В настоящее время ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР находится в накаленном состоянии, к чему привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.