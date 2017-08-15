Президент Республики Корея уверен, что военные действия не начнутся без согласия Сеула

ТАСС, 15 августа. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уверен, что какие-либо военные действия на Корейском полуострове невозможны без одобрения Сеула, который стремится разрешить кризис вокруг КНДР мирным путем. С подобным заявлением глава государства выступил во вторник в столице на торжественной церемонии в честь годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году.

"Сеул любой ценой стремится предотвратить войну. Военные действия на Корейском полуострове не начнутся без согласия со стороны Республики Корея", - цитирует главу государства агентство Yonhap. В своей речи Мун Чжэ Ин выразил готовность сделать все возможное для выхода из кризиса вокруг КНДР мирным путем. Он отметил, что условия для диалога с КНДР будут созданы, если она прекратит ракетные пуски и ядерные испытания.

В настоящее время ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР находится в накаленном состоянии, к чему привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.