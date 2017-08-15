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Глава МИД КНДР заявил министру иностранных дел Японии о намерении вести диалог

Международная панорама
15 августа, 7:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, августа. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели короткую беседу на ужине в рамках АСЕАН

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ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время короткого разговора с главой МИД Японии Таро Коно на полях мероприятий Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле 6 августа заявил о намерении вести диалог. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri.

По информации ее источников, главы внешнеполитических ведомств двух стран провели короткую беседу, когда пересеклись на ужине, организованном для участников мероприятий по линии АСЕАН. Воспользовавшись случаем, Коно донес до своего собеседника официальную позицию Японии по вопросам ракетно-ядерной программы КНДР, а также похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. В ответ на это, по данным источников газеты, министр иностранных дел КНДР заявил о намерении вести диалог.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

При этом, отмечает издание, слова Ли Ён Хо о диалоге могли относиться к прямым переговорам с США, которых добивается Пхеньян. Источники Yomiuri в правительстве предположили, что КНДР хочет попросить Японию выступить в качестве посредника для диалога с США, поскольку премьер Синдзо Абэ имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем в Токио не уверены относительно истинных намерений северокорейской стороны.

Факт встречи Таро Коно и Ли Ён Хо в Маниле ранее подтвердил сам японский министр. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, отвечая на вопросы журналистов во вторник, также сообщил, что Коно коротко пересекся с главой МИД КНДР и донес до него официальную позицию Токио. При этом генсек воздержался от комментариев относительно ответа северокорейского министра.

В настоящее время ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР находится в накаленном состоянии, к чему привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы региона не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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