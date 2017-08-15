Минюст США пытается получить у интернет-провайдера данные о протестующих против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американский интернет-провайдер Dreamhost сообщил о требовании министерства юстиции США предоставить в распоряжение ведомства информацию о всех посетителях одного из сайтов, который использовался для организации акций протеста против президента Дональда Трампа. Об этом говорится в обнародованном в понедельник сообщении компании со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как отметили в Dreamhost, минюст пытается добиться от провайдера предоставления информации о сайте под названием Disruptj20, в том числе о его владельцах и посетителях. В компании отметили, что она уже несколько месяцев пытается сопротивляться требованиям федерального ведомства. Речь идет о передаче властям сведений об около 1,3 млн пользователях, их личной информации, фотографиях и сообщениях электронной почты.

"Данная информация может быть использована для идентификации любого человека, использовавшего этот сайт для реализации права на выражение политических взглядов, что защищено первой поправкой к конституции", - заявили в Dreamhost. Представители провайдера подчеркнули, что считают требования властей незаконными и будут оспаривать их в суде. Слушания по данному делу, как ожидается, пройдут в Вашингтоне на этой неделе.

После того как Трамп одержал победу на выборах в ноябре прошлого года, в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые теми, кто недоволен его избранием. Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, тогда были задержаны около 230 человек. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тыс. человек, однако акция прошла мирно.