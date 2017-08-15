Новые времена на Елисейских полях: Франция подводит итоги 100 дней нового президента

С момента избрания Эмманюэля Макрона главой Франции прошло сто дней. В истории Французской Республики 39-летний финансист, прежде не баллотировавшийся на выборах, стал самым молодым президентом.

7 мая Эмманюэль Макрон завоевал две трети голосов соотечественников. Это создало благоприятные предпосылки для старта его президентской "пятилетки".

Новые времена на Елисейских полях

Обещанные в ходе предвыборной кампании перемены согласуются с ожиданиями французов. Многие из них - независимо от прежних политических симпатий на левом или правом фланге - решили "принять руку, протянутую Макроном".

"Я увидел пределы нашей политической системы, - признался сам политик еще в период избирательной кампании. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент".

Избиратели привыкли судить по первым 100 дням о стиле нового президентства. Николя Саркози, которого упрекали в "гиперактивности", приступил к реформам чуть ли не с первых часов своего мандата. Нерешительный, по мнению его критиков, Франсуа Олланд, напротив, никуда не спешил, не желая походить на предшественника.

Согласно поговорке "часы во дворце идут по собственному усмотрению", Макрон предпочел "золотую середину", оставив за собой роль "часовщика".

Противники повержены

В политический лексикон "сто дней" вошли двумя столетиями раньше, когда весной 1815 года корабли Наполеона, вернувшегося во Францию из ссылки, бросили якорь в Гольф-Жуане. Это стало началом знаменитого "полета орла" - стремительного похода императора на Париж. С тех пор 100 дней ассоциируются с решительными поступками, исход которых впрочем не всегда предопределен.

"В какой мере политик может подчинять себе время? - задает вопрос аналитик телеканала RTL Реми Сюльмон. - Сокращение президентских полномочий с семи до пяти лет уменьшило простор для действий главы государства".

Но новому президенту не занимать ни энергии, ни целеустремленности. В июне он дополнил личный триумф в президентском марафоне абсолютным большинством, завоеванным его сторонниками из движения "Республика на марше" на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). "Это безусловная победа,- констатировала газета L'Opinion. - Макрон добился большинства в Бурбонском дворце для своей новорожденной партии, его противники - повержены".

Премьер из Гавра

Мэр Гавра Эдуар Филипп, представлявший в парламенте правоцентристскую партию "Республиканцы", стал новым премьер-министром.

Кабинету под его руководством предстоит осуществить в течение ближайших 18 месяцев целый пакет социальных реформ. Специалисты считают их масштабы во многом беспрецедентными в современной истории страны. Среди президентских проектов - реформа трудового права, модернизация страхования по безработице, изменение системы профессиональной подготовки, унификация правил подсчета пенсий. И это еще не все.

Дорожная карта обновления, предложенная командой Макрона, включает активизацию социального диалога в отраслях и на предприятиях, повышение покупательской способности экономически активного населения.

Для принятия уже с самого начала обещанных президентом законов была созвана внеочередная сессия Национального собрания. Когда депутаты не успели провести обсуждение законов, работа сессии была продлена.

"Банк демократии"

Закон о "доверии в сфере политической жизни" отныне запрещает министрам, законодателям и избранникам в регионах трудоустраивать в свои секретариаты ближайших родственников (супруги, родители, дети).

Нарушение запрета может повлечь за собой уголовное преследование и штраф в €45 тысяч.

Депутаты и сенаторы лишились, в соответствии с новым законом, "парламентского резерва". Так назывался особый фонд, который находился в их распоряжении для выплаты по собственному усмотрению субвенций на развитие проектов в избирательных округах. Власти объяснили отмену таких субвенций необходимостью избежать возникновения отношений "патрон - клиент".

Этот же акт предписывает правительству создать специальный "Банк демократии". Он будет, в частности, заниматься кредитованием политических партий в период избирательных кампаний, если они испытывают трудности с получением кредитов на финансовом рынке.

Первый гость

Внешняя политика во Франции - особая сфера полномочий главы государства.

И здесь Макрон предпринял особые усилия, чтобы продемонстрировать ее новый почерк. "Начало правления было отмечено сильным международным стартом", - отметил руководитель исследовательского отдела Национального центра научных исследований Брюно Котрес.

Президент России Владимир Путин стал первым зарубежным лидером, приглашенным в Париж после избрания Эмманюэля Макрона на пост главы Французской Республики. По итогам двустороннего саммита, проходившего в конце мая в Версале, французский лидер предложил создать российско-французский "форум гражданского общества".

Как рассказал посол РФ во Франции Александр Орлов, "эта инициатива, получившая название "Трианонский диалог", призвана содействовать развитию контактов по линии молодежи, неправительственных организаций, наращиванию деловых обменов между Францией и Россией". Дипломат напомнил, что еще до прихода в Елисейский дворец Макрон внес свою лепту в развитие связей с Россией. Так, в бытность министром экономики в 2014-2016 годах он возглавлял французскую часть двустороннего Совета по деловому сотрудничеству. В минувшем году Франция стала лидером среди иностранных инвесторов в российскую экономику.

Неделя послов

В связи со 100-летием вступления США в Первую мировую войну (1917) президент Франции пригласил американского коллегу Дональда Трампа на июльский военный парад на Елисейских полях.

Макрон назвал США "необходимым партнером" в преодолении кризисов на Ближнем и Среднем Востоке. "США - наш первый партнер в сфере разведки, военного сотрудничества, совместной борьбы против терроризма", - отметил французский лидер.

По словам аналитика Адриена Дезюэна, у Парижа теперь "есть основания вновь претендовать на роль посредника в отношениях между Россией и США". В отличие от времен Олланда, отметил он, Франция "больше не ставит условием для сирийского урегулирования уход Башара Асада". Макрон, указал аналитик, в этом отношении "поддержал позицию главы МИД Жан-Ива Ле Дриана, который еще в бытность министром обороны в период терактов во Франции в 2015 году склонялся к координации действий с Россией".

Можно ожидать, что президент республики подробно представит внешнеполитический курс во время предстоящей Недели послов. Это совещание глав французских дипломатических миссий пройдет в Париже 28-31 августа.

Дмитрий Горохов