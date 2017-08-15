Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

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ТАСС, 15 августа. Иран угрожает сразу разорвать ядерное соглашение в случае введения Вашингтоном против Тегерана новых санкций. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.
"Если они [США] захотят прибегнуть к тем же методам [санкциям], то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации [до заключения ядерной сделки]", - приводит слова Роухани агентство AFP.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, о начале реализации которого было объявлено 16 января 2016 года. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.