СМИ: главы спецслужб Израиля обсудят в США соглашение о прекращении огня на юге Сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 августа. /ТАСС/. Израильская делегация во главе с руководителем внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэном и шефом военной разведки АМАН Герцлем Халеви направится на этой неделе в Вашингтон для обсуждения условий соглашения о прекращении огня на юге Сирии. Об этом сообщает во вторник газета Haaretz.
Делегация "попытается убедить Белый дом, что соглашение о прекращении огня должно быть изменено с тем, чтобы не допустить закрепления в Сирии иранских сил, "Хезболлах" и других шиитских группировок", пишет газета. Палестино-израильское урегулирование на этих переговорах обсуждаться не будет, отмечает издание.
По данным Haaretz, у израильских представителей в Вашингтоне запланированы встречи с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и cпецпредставителем администрации США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. Канцелярия премьер-министра Израиля охарактеризовала предстоящие консультации как "часть рутинных переговоров между Израилем и США по вопросам безопасности", отмечает газета.
Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 16 июля в Париже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против достигнутого РФ и США перемирия. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации были полностью учтены.