Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: главы оборонных ведомств США и Южной Кореи 30 августа обсудят проблему КНДР

Международная панорама
15 августа, 9:58 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, августа. /ТАСС

Изначально встреча должна была состояться в октябре, но министры решили, что нарастание ракетно-ядерного потенциала КНДР нуждается в скорейшем обсуждении

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис проведут 30 августа переговоры в Вашингтоне. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом говорится в докладе южнокорейского Министерства национальной обороны, представленном соответствующему парламентскому комитету.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

"По итогам встречи стороны озвучат совместное заявление по ракетно-ядерной проблеме КНДР", - отмечает телеканал. По его данным, южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности, согласно изначальному плану, должно было состояться в октябре этого года. "Однако встречу министров было решено провести пораньше, учитывая критическое нарастание ракетно-ядерной угрозы и потенциала КНДР", - подчеркивает KBS.

Ожидается, что главы оборонных ведомств двух стран обсудят "широкий спектр вопросов". Это, в частности, меры противодействия угрозе со стороны КНДР, сотрудничество в вопросе реализации антисеверокорейских санкций, размещение комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, модернизация южнокорейских баллистических ракет и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

В последние дни наблюдается резкое обострение военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама