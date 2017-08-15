СМИ: главы оборонных ведомств США и Южной Кореи 30 августа обсудят проблему КНДР

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис проведут 30 августа переговоры в Вашингтоне. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом говорится в докладе южнокорейского Министерства национальной обороны, представленном соответствующему парламентскому комитету.

"По итогам встречи стороны озвучат совместное заявление по ракетно-ядерной проблеме КНДР", - отмечает телеканал. По его данным, южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности, согласно изначальному плану, должно было состояться в октябре этого года. "Однако встречу министров было решено провести пораньше, учитывая критическое нарастание ракетно-ядерной угрозы и потенциала КНДР", - подчеркивает KBS.

Ожидается, что главы оборонных ведомств двух стран обсудят "широкий спектр вопросов". Это, в частности, меры противодействия угрозе со стороны КНДР, сотрудничество в вопросе реализации антисеверокорейских санкций, размещение комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, модернизация южнокорейских баллистических ракет и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

В последние дни наблюдается резкое обострение военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.