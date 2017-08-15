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Власти Чили готовятся закрыть тюрьму для виновных в преступлениях диктатуры

Международная панорама
15 августа, 10:53 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Согласно проведенным опросам, 80% граждан страны поддерживают закрытие тюрьмы для бывших военнослужащих

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Чили ведет подготовку к скорому закрытию тюрьмы "Пунта Пеуко", где содержатся бывшие военные, признанные виновными в нарушениях прав человека и других преступлениях, совершенных в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета. По данным газеты La Tercera, пенитенциарное учреждение может опустеть уже в сентябре.

Этот месяц рассматривается как основной вариант не случайно. В сентябре в республике вспоминают две важные даты: 11 сентября 1973 года, когда в результате военного переворота к власти пришел Пиночет, и 18 сентября 1810 года, когда было создано первое чилийское правительство.

Однако дело не только в символизме. У президента Чили Мишель Бачелет остается немного времени для того, чтобы выполнить свое обещание закрыть тюрьму, которое она дала еще в августе 2015 года. Уже в ноябре в республике состоятся президентские выборы, по итогам которых к власти может прийти экс-глава государства Себастьян Пиньера, настроенный против закрытия пенитенциарного учреждения.

Согласно опросу, проведенному компанией Cadem, 80% граждан поддерживают закрытие "Пунта Пеуко". Большинство чилийцев считает, что бывшие военные, осужденные за преступления диктатуры, должны отбывать наказание в обычных тюрьмах. Правозащитные организации и общественные движения неоднократно обвиняли правительство в том, что заключенные в "Пунта Пеуко" содержатся в гораздо лучших условиях, чем преступники в других пенитенциарных учреждениях.

Свое наказание в спецтюрьме, в частности, отбывают бригадир в отставке Педро Эспиноса, среди прочего признанный виновным в убийстве в Вашингтоне в 1976 году бывшего министра иностранных дел Орландо Летельера, а также бывший полковник Мигель Краснов и бригадир Хосе Октавио Сара, осужденные в том числе за убийство бывшего командующего армией генерала Карлоса Пратса и его супруги Софии Кутберт в аргентинской столице в сентябре 1974 года.

В результате государственного переворота в 1973 году от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908-1973). При штурме дворца путчистами он покончил с собой. Согласно официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 годы были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.

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Бачелет, Мишель Пиньера, Себастьян
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