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Журналистка ВГТРК выдворена с Украины

Международная панорама
15 августа, 11:22 дата обновления: 15 августа, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

СБУ лишила Тамару Нерсесьян права въезда в страну на три года

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян выдворена из Украины. Об этом во вторник сообщил телеканал "Россия 24".

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По словам Тамары Нерсесьян, она лишена права въезда на Украину сроком на три года. Меня задержали на улице и сразу отвезли в отделение, в главный офис Службы безопасности [Украины], где в течение трех часов проводился допрос. Телефон у меня тут же отобрали, причем забирали очень грубо, с выкручиванием рук. После допроса мне было зачитано решение службы безопасности Украины о том что меня депортируют и лишают возможности въезда на территорию Украины в течение трех лет", - сказала Нерсесьян в эфире телеканала.

По слова журналистки, ее посадили в машину и вывезли на границу с РФ. Там Нерсесьян предложили самостоятельно глубокой ночью пешком идти к российскому пограничному пункту. Она отметила, что до Москвы она добиралась на машине, которую ей предоставили сотрудники российской пограничной службы. Дорога заняла около восьми часов.

По словам Нерсесьян, поводом для депортации послужили ее репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины". Нерсесьян добавила, что оператор телекомпании "продолжает находиться в Киеве, решается вопрос о его дальнейшей судьбе там".

В июле 2017 года Служба безопасности Украины "в рамках противодействия вмешательству "страны-агрессора" в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере" выдворила из страны журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву, которая работает на ТВ под псевдонимом Савушкина.

Санкции против журналистов

На Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия 1","Россия 24" ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, "LifeNews", "Russia Today", РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции попали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион","Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Эксперт" Валерию Фадееву, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.

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