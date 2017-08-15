Меркель осудила теракт в Буркина-Фасо и пообещала помощь в борьбе с терроризмом

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БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель самым решительном образом осуждает теракт в столице Буркина-Фасо Уагадугу, приведший к гибели как минимум 18 человек. Об этом говорится в телеграмме соболезнований, направленной во вторник на имя президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.
"Мы самым решительным образом осуждаем эту коварную атаку, - отметила Меркель. - Будьте уверены в том, что Германия и впредь будет поддерживать вашу страну и жителей Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом и организованной преступностью".
Канцлер попросила передать соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Группа вооруженных боевиков напала в ночь на понедельник на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. Стражам порядка удалось оперативно прибыть на место ЧП, завязалась перестрелка.
По данным МИД африканской страны, погибшими в результате теракта числятся 7 граждан Буркина-Фасо и восемь иностранных граждан - француз, канадец, сенегалец, нигериец, ливанец, турок и двое граждан Кувейта. Еще три жертвы нападения пока не идентифицированы. Сотрудникам органов правопорядка удалось ликвидировать двух террористов и освободить 15 человек.