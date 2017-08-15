Переходный период после Brexit должен завершиться до 2022 года

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Переходный период после выхода Великобритании из ЕС должен в любом случае завершиться до проведения следующих всеобщих выборов, которые пройдут в Соединенном Королевстве не позднее 2022 года. Об этом заявил во вторник в интервью Четвертому радиоканалу телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

"Это должно быть сделано к [следующим всеобщим] выборам. Я бы сказал, что наиболее вероятно, что на это уйдет что-то в районе двух лет, а может, чуть меньше", - сообщил министр.

В своей совместной статье для газеты The Sunday Telegraph, вышедшей в печать в минувшее воскресенье, министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс отметили, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit "не может быть бесконечным". Министры также заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в Таможенном союзе и общем рынке, а потому предстанет в роли "третьей стороны и не будет участником договоров ЕС".

Но при этом Хаммонд и Фокс дали понять, что границы Великобритании во время переходного периода "должны продолжать функционировать в гладком режиме". "Товары, приобретенные через интернет, должны по-прежнему пересекать границы, а компании - иметь возможность снабжать своих потребителей по всему ЕС", - пояснили министры, добавив, что у британского бизнеса должны оставаться полномочия нанимать на работу талантливых сотрудников из-за рубежа, и в том числе из стран ЕС.