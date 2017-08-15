В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Генконструктор КБ "Южное" (г. Днепр - бывший Днепропетровск) Александр Дегтярев вспомнил, как в 2012 году на Украине были осуждены двое граждан КНДР за шпионаж на "Южмаше" и не исключил, что кто-то мог сделать копию украинского двигателя.

"Двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", - сказал Дегтярев изданию "Страна", комментируя информацию The New York Times (NYT) о возможном сотрудничестве украинского предприятия "Южмаш" с Пхеньяном. Генконструктор также выразил уверенность, что "никто из сотрудников [КБ] не был задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР".

В то же время Дегтярев вспомнил инцидент 2012 года, когда двух граждан КНДР, являвшихся сотрудниками торгпредства КНДР в Белоруссии - Рю Сонгчеля и Ли Тхэкиля - приговорили к восьми годам за шпионаж на "Южмаше" и "Южном". Как выяснило следствие, они пытались через интернет завербовать сотрудников украинских предприятий. Их интересовали секретные данные, касающиеся оборудования ракетно-космической техники, в частности, топливных систем летательных аппаратов. Шпионов задержали во время фотосъемки научных диссертаций под грифом "секретно". Тогда, уверяет генконструктор, утечки ценной информации не произошло.

Что касается информации, опубликованной в американском издании, то это, по его словам чья-то "выдумка".

В понедельник NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины. Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР. Как пишет NYT, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является украинский завод "Южмаш".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. А на "Южмаше" в свою очередь заверили, что не имеют отношения к северокорейским ракетным программам.