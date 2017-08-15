"Торговая война ведет в никуда": Вашингтон и Пекин на пороге экономического конфликта

Пекин убежден, что торговая война между Китаем и США, если ее все-таки развяжут американские партнеры, ведет в никуда и нанесет ущерб обеим сторонам. КНР, подчеркивают в китайской столице, не будет сидеть сложа руки и даст убедительный ответ американскому давлению. Таким образом Пекин отреагировал на подписание Дональдом Трампом меморандума с поручением представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Президент США подписал документ в Белом доме в присутствии министра торговли Уилбура Росса, министра финансов Стивена Мнучина и других членов администрации.

Ошибка Вашингтона

Китайская сторона убеждена в ошибочности изначальной стратегии американского лидера, который надеется угрозой торговой войны заставить Китай надавить на КНДР и вынудить Пхеньян отказаться от дальнейшего развития своей амбициозной ракетно-ядерной программы. Ошибка Вашингтона, считают в Пекине, во-первых, в том, что сам Китай совершенно не хочет видеть КНДР ядерной державой и никоим образом ее к этому не поощряет, что бы ни думали по этому поводу за океаном. Во-вторых, возможности Китая в оказании влияния на КНДР, увы, ограничены и уже принятые меры делают эти возможности китайской стороны еще более лимитированными. Пхеньян ведет свою собственную игру, прикрываясь "большим братом" — Китаем, а отчасти и подставляя его под американское политическое, экономическое и военное давление.

Международная общественность не должна увязывать воедино китайско-американские торгово-экономические отношения и урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Проблема Корейского полуострова и торгово-экономические контакты двух стран (КНР и США) не находятся в какой-либо взаимозависимости", — указала она. По ее словам, было бы совершенно неправомерно рассматривать отдельно взятую проблему как "инструмент для решения другого вопроса".

"Трамп хочет от Китая слишком многого по проблеме [Корейского] полуострова", — пояснила китайскую позицию газета China Daily. "В то время как его прежнее бизнес-кредо, возможно, может объяснить его манеру ведения дел, однако для достижения желаемого он требует от Пекина невозможного. Нечестно с его стороны перекладывать на Пекин бремя переубеждения Пхеньяна, так же, как и обвинять Китай в том, что он сделал "мало" или же "ничего", — пишет издание. КНР, подчеркивается далее, как и США, ставит своей целью денуклеаризацию Корейского полуострова, поддерживая последнюю резолюцию СБ ООН о введении санкций против КНДР. "Единственное отличие заключается в том, что Пекин хотел бы прервать цикл эскалации", — уточняет China Daily.

"Проиграют обе стороны"

"Мы надеемся, что американский представитель проявит должное уважение и будет придерживаться объективной позиции. В случае, если Соединенные Штаты не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки и обязательно предпримет все возможные ответные меры аналогичного характера", — говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства коммерции Китая. В документе отмечается, что правительство КНР "будет с решимостью защищать законные права китайской стороны".

"Торговая война ведет в никуда", — написало агентство "Синьхуа" в связи с американскими угрозами. "Торговые отношения между Китаем и США по своей сути являются взаимовыгодными, — подчеркивает комментатор агентства. — Две стороны должны решать свои озабоченности посредством диалога, защищая здоровое развитие деловых связей".

"Китай предупреждает: в случае, если Белый дом примется за "дипломатические азартные игры", проиграют обе стороны", — извещает американских партнеров газета "Хуаньцю шибао". Вместе с тем, по мнению этого издания, Китай вряд ли понесет действительно серьезный ущерб в случае реализации американцами своих угроз.

Метод Трампа

"В случае, если Трамп действительно инициирует в отношении КНР расследование по 301-й ("карательной") торговой статье, на практике последствия от него будут крайне незначительными. И не важно, идет ли речь о торговле Китая либо США по отдельности, или же об их обоюдных двусторонних контактах. Ведь виды и объемы продукции, которые затронет проверка, по долевой составляющей от суммарного китайско-американского товарооборота оказываются незначительными", — цитирует газета заместителя главы Центра американских исследований Фуданьского университета (Шанхай) Сун Гою.

"Можно прогнозировать, что Китай не пойдет на уступки, в то же время Соединенным Штатам будет сложно занять превалирующую позицию в торговле с КНР, — подчеркнул эксперт. — Итак, Вашингтон инициирует расследование. Это произойдет после китайско-американского всеобъемлющего экономического диалога и до возможного визита лидера США в Китай, намеченного на текущий год. Таким образом, мы получаем некий негативный политический сигнал, который в определенной степени наносит удар по взаимному стратегическому доверию, как и по ключевым сферам сотрудничества двух стран".

Решатся ли США действительно начать "торговый" поход на Китай, продолжая санкционную войну с Россией, или же все ограничится воинственными плясками вокруг костра на манер североамериканских индейцев? Вопрос остается открытым. Предыдущие администрации США не решались на серьезные экономические меры в отношении КНР, хотя и не слишком потворствовали проникновению китайских компаний на американский рынок. Но у Трампа свой инструментарий, свои методы, нередко — достаточно грубые. Вывести из себя можно даже терпеливую и миролюбивую по своей натуре панду. Она тоже может вспомнить про свои острые когти.

Андрей Кириллов