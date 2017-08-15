Guardian: жителей Гуама по ошибке предупредили об опасности

ТАСС, 15 августа. Две радиостанции острова Гуам, в направлении которого КНДР грозила запустить ракеты, по ошибке предупредили жителей острова об опасности. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.

По данным издания, радиослушатели Гуама были оповещены о неопределенной угрозе в 00:25 по местному времени (07:25 мск). Отмечается, что тревога длилась на протяжении 15 минут.

Согласно заявлению властей острова, предупреждение об угрозе, которое получили радиослушатели, оказалось внеплановой проверкой системы оповещения населения в случае ЧС. В нем также отмечается, что власти провели беседу с радиостанциями, чтобы убедиться, что подобный инцидент в будущем не повторится.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе американский лидер заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.