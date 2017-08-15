Адвокаты Януковича не смогли вручить экс-постпреду Украины в ООН вызов в суд на 23 августа

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича не смогли во вторник вручить экс-постпреду в ООН Юрию Сергееву вызов в суд на 23 августа по делу о госперевороте в стране в 2014 году. Как сообщил корреспондент ТАСС с места события, неизвестные люди воспрепятствовали защитникам экс-президента вручить вызов Сергееву, которые прибыли в Оболонский районный суд Киева на допрос по делу о госизмене в отношении Януковича.

Адвокаты Януковича попытались попасть в зал заседаний суда, где находится Сергеев, однако их не пустили. Защитники пытались вручить Сергееву вызов в Печерский районный суд Киева на 23 августа, так как считают экс-постпреда соучастником преступления. Полиция в ситуацию не вмешивалась.

В итоге адвокаты заявили протест в связи с препятствованием их профессиональной деятельности.