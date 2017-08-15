Ван И в разговоре с Лавровым призвал "притормозить" взаимные провокации США и КНДР

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Глава МИД Китая Ван И в состоявшемся во вторник телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил необходимость сдерживания США и КНДР от взаимных провокационных действий для стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в опубликованном сообщении МИД КНР.

"Первостепенная задача заключается в том, чтобы побудить США и КНДР "притормозить" во взаимно провоцирующих высказываниях и действиях, снизить градус напряженности и предотвратить возникновение "августовского кризиса", - приводятся слова Ван И в документе.

"Мирное разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова отвечает общим интересам всех соответствующих сторон, включая Китай и Россию. КНР и РФ поддерживают тесную координацию по ядерной проблеме полуострова, что является воплощением высокого уровня российско-китайского стратегического сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.

"В нынешней обстановке Китаю и России необходимо постепенно усиливать стратегические коммуникации, совместно контролировать ситуацию, всеми силами поддерживать стабильность и возобновление переговоров и не давать кому бы то ни было провоцировать конфликт у себя на пороге", - указал Ван И.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.