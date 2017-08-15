Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ван И в разговоре с Лавровым призвал "притормозить" взаимные провокации США и КНДР

Международная панорама
15 августа, 16:03 дата обновления: 15 августа, 16:19 UTC+3

Глава МИД Китая отметил, что Москва и Пекин должны совместно контролировать ситуацию "и не давать кому бы то ни было провоцировать конфликт у себя на пороге"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Глава МИД Китая Ван И в состоявшемся во вторник телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил необходимость сдерживания США и КНДР от взаимных провокационных действий для стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в опубликованном сообщении МИД КНР.

"Первостепенная задача заключается в том, чтобы побудить США и КНДР "притормозить" во взаимно провоцирующих высказываниях и действиях, снизить градус напряженности и предотвратить возникновение "августовского кризиса", - приводятся слова Ван И в документе.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Мирное разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова отвечает общим интересам всех соответствующих сторон, включая Китай и Россию. КНР и РФ поддерживают тесную координацию по ядерной проблеме полуострова, что является воплощением высокого уровня российско-китайского стратегического сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.

"В нынешней обстановке Китаю и России необходимо постепенно усиливать стратегические коммуникации, совместно контролировать ситуацию, всеми силами поддерживать стабильность и возобновление переговоров и не давать кому бы то ни было провоцировать конфликт у себя на пороге", - указал Ван И.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ван И Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
5
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
6
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
7
Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама